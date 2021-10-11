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понедельник, 11 октября 2021 11:55

В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
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В Чернигов привезли гроб с нардепом Антоном Поляковым, который умер в Киеве 8 октября. В местной филармонии началась церемония прощания.

Автор: "НАШ"
  В Чернигове прощаются нардепом Антоном Поляковым, который умер при загадочных обстоятельствах в Киеве
В Чернигове прощаются нардепом Антоном Поляковым, который умер при загадочных обстоятельствах в Киеве

Так, гроб с телом политика подвезли на катафалке Cadillac Escalade. В 10:00 началось прощание с депутатом. В 11:45 пройдет отпевание в Спасо-Преображенском соборе, а в 13:00 его похоронят на кладбище "Яцево".

На церемонию прощания с Поляковым пришли более 100 человек, среди которых и народные депутаты, пишет Klymenko Time.

Автор: t.me/KlymenkoTime/34996
  Люди собрались в филармонии
Люди собрались в филармонии

Вдова Полякова пришла одной из первых.

Автор: "Страна"
  Вдова Антона Полякова
Вдова Антона Полякова

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Приехал в Чернигов недавно уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Автор: "Страна"
  Бывший председатель ВР Дмитрий Разумков (в центре) у здания филармонии
Бывший председатель ВР Дмитрий Разумков (в центре) у здания филармонии

Принесли венок от Верховной Рады.

Автор: "НАШ"
  Депутаты в память о своем коллеге принесли венок
Депутаты в память о своем коллеге принесли венок

Не обошлось и без скандала. Проститься пришла и нардеп Анна Скороход, с которой жил Поляков. Когда ее увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти, и вышла из помещения, пишет PavlovskyNews. Цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мать Полякова.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и деньги остались при депутате.

Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.

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