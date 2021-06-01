Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в районе станции метро Почайна столкнулись легковушки Fiat и Renault службы такси. Последняя от удара перевернулась. Пострадала пассажирка.

По предварительным данным, Fiat нарушил правила дорожного движения, сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места происшествия.

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"Fiat ехал с Оболони по Оболонскому проспекту и решил повернуть, нарушив ПДД - сейчас здесь только знаки прямо в оба направления. Пострадала пассажир такси, госпитализирована", - говорится в сообщении.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа полиции.

В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon. На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, его пассажирка - в больнице.