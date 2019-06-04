Такси на большой скорости протаранило трактор, есть пострадавшие

Водителя и пассажира такси госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Киев Оперативный

В Киеве такси на большой скорости влетело в трактор с прицепом.

Авария произошла на Надднепрянском шоссе, водителя и пассажира легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"По словам свидетелей, водитель Renault Logan (AA7308XI) на большой скорости летел по Надднепрянскому шоссе (спидометр застыл на 100 км/ч). В один момент водитель въехал в трактор, который перевозил в прицепе мини-каток", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

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