"Такое впечатление, что приговор писали мусора" - Стерненко о событиях в суде

Общественного активиста Сергея Стерненка приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Фото: 048.ua

Показания бывшего депутата райсовета Сергея Щербича, за похищение которого судят активиста Сергея Стерненка, суд признал достоверными.

А все изъятые вещи во время обыска у активиста признаны судом допустимыми. Хотя обыск у него дома проводился без адвоката. Об этом сообщил сам активист из зала Приморского райсуда Одессы.

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"Суд отказался признавать доказательством заключение специалиста по стартовому пистолету, в котором специалист указал, что экспертиза по пистолету проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием. Но суд не сомневается в заключении эксперта стороны обвинения, в котором тот сказал, что взял пистолет стартовый, но после выкручивания экспертом втулки из ствола стал огнестрельным", - говорит Стерненко.

Стартовый пистолет активист выдал полиции добровольно. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не была зафиксирована в протоколе обыска и в нем это не написано.

2015 года к Сергею домой пришла полиция. Провели обыск. Во время обыска он добровольно выдал им пневматический пистолет, коллекционный нож и стартовый пистолет. Основанием для обыска стало заявление против него от Сергея Щербича - члена партии одесского мэра "Доверяй Делам", в то время он был депутатом Коминтерновского районного совета. После обыска Сергея Стерненка задержали. Вручили подозрение в похищении Щербича с целью завладения его денежными средствами в сумме 300 грн. А также в приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.