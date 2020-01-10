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пятница, 10 января 2020 16:54

"Такие самолеты просто так не падают" - продолжается памяти погибших в рейсе Тегеран-Киев
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В авиакатастрофе всего погибло 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира
Фото: Тарас Подолян
В авиакатастрофе всего погибло 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира
В авиакатастрофе всего погибло 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира
В авиакатастрофе всего погибло 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира

"Если в Ираке и Иране начались вооруженные конфликты, то почему туда вообще позволять нашим самолетам летать? Это беспокоит многих обычных украинцев", - говорит Наталья Ивановна в аэропорту "Борисполь" утром 10 января. Пришла почтить память погибших в авиакатастрофе самолета МАУ неподалеку от Тегерана, что произошла 8 января.

В терминале "D" разместили небольшой мемориал девяти членам экипажа рейса Тегеран-Киев - трем пилотам и шести бортпроводникам. На столе выставили их фотографии. У него неравнодушные, знакомые и родные кладут цветы.

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Близкие погибших отказывают давать какие-либо комментарии. У мемориала плачут. Часть из них поселили в гостинице "Борисполь". Там ждут получения деталей расследования аварии.

Автор: Тарас Подолян
  В авиакатастрофе всего погибло 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира
В авиакатастрофе всего погибло 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира

Некоторые работники МАУ подходят по несколько раз за день к мемориалу. Шепотом говорят молитвы. У фотографий погибших раскладывают конфеты и печенье. К уголку памяти подходят также иностранцы. Пассажиры из Японии поклоняются трижды.

"Узнала о катастрофе из новостей по телевизору. Сразу начала звонить коллегам, был ли кто из знакомых на том рейсе, - говорит работница аэропорта "Борисполь" Галина Петровна. - Я верю в то, что одна из стюардесс Екатерина Статник могла позвонить к родным и рассказать об обстреле самолета. Такие суда просто так не падают".

Однако сегодня украинские правоохранители заявили, что информацию проверили. Никакого звонка Статник не делала. Это подтвердила и сестра погибшей.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ "Боинг-737", который выполнял рейс Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

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