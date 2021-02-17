Табуреткой по голове и кулаками: отец жестоко избил 14-летнюю дочь

Ребенка с многочисленными травмами забрали в больницу. Такая ситуация происходит не в первый раз Фото: pixabay.com

В селе Радушное, возле Кривого Рога Днепропетровской области, отец жестоко избил свою дочь.

Ребенка с многочисленными травмами забрали в больницу, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей". Известно, что такая ситуация происходит не впервые.

В прошлом году младшая из девушек 9 месяцев лежала в больнице после родительского "воспитания". Теперь садист избил еще и старшую, 14-летнюю дочь Яну. Он бил ее табуреткой и кулаками по голове.

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С синяками девушка пришла в школу, где учителя и вызвали "скорую". Теперь она просит врачей не возвращать ее домой. В полиции по факту избиения ребенка возбудили уголовное дело.

"15 февраля по полицию из больницы поступило сообщение о том, что в поселке Радушное 14-летней девушке оказывалась медицинская помощь. Медикам ребенок рассказал, что телесные повреждения ей сделал отец. В больнице у пострадавшей диагностировали травмы и ушибы головы. По состоянию на вчера девушка находилась в больнице. По данному факту открыто уголовное производство", - сообщила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен, передает tsn.ua.

В поселке давно знают проблему семьи. Из семьи уже забрали 2 девочек из 5. Они воспитываются в приемных семьях. Есть и названная семья, которая хочет забрать Яну к себе и еще 2 ее сестер.

В городе Курахово Марьинского района Донецкой области произошла трагедия. Отец зарезал 3-летнюю дочь. О страшной трагедии полицейским сообщила мать. Когда это произошло, женщины не было дома.