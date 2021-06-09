Сын замучил мать

В Дунаевцах Хмельницкой области 42-летний сын избил до смерти 63-летнюю женщину 8 июня.
Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Сын покойной позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело своей матери. При вскрытии правоохранители установили, что у женщины переломаны ребра и тяжелые травмы. Это и стало причиной ее смерти", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооруженный ножом и молотком мужчина убил мать
Позже следствие установило, что утром между покойной и сыном произошла ссора. Тогда мужчина жестоко избил мать и ушел из дома. Женщина от травм скончалась.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
В Каменском на Днепропетровщине 41-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 62-летней матери. Мужчина уверял, что не причастен. Сразу вызвал "скорую", как только услышал, что мать плохо дышит. Следователи сомневались относительно слов мужа. А проведенные судебно-медицинские и другие экспертизы подтвердили подозрение.
Комментарии