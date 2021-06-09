Сын замучил мать

В Хмельницкой области 42-летнего мужчину подозревают в избиении до смерти 63-летней матери. Фото: hm.npu.gov.ua

В Дунаевцах Хмельницкой области 42-летний сын избил до смерти 63-летнюю женщину 8 июня.

Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сын покойной позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело своей матери. При вскрытии правоохранители установили, что у женщины переломаны ребра и тяжелые травмы. Это и стало причиной ее смерти", - сказано в сообщении.

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Позже следствие установило, что утром между покойной и сыном произошла ссора. Тогда мужчина жестоко избил мать и ушел из дома. Женщина от травм скончалась.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В Каменском на Днепропетровщине 41-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 62-летней матери. Мужчина уверял, что не причастен. Сразу вызвал "скорую", как только услышал, что мать плохо дышит. Следователи сомневались относительно слов мужа. А проведенные судебно-медицинские и другие экспертизы подтвердили подозрение.