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пятница, 06 декабря 2019 07:56

Сын задыхался и плакал: что рассказывают родные пропавших во время пожара студентов

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Студенты Одесского колледжа во время пожара задыхались, плакали и звонили родным прощаться. Были напуганы и разбегались кто куда, рассказали родители пропавших студентов.

16-летний Кирилл Трофимчук был в аудитории напротив кабинета где и начался пожар, пишет "Обозреватель".

"Сын мне сообщил, что в 10.05 он зашел на занятия, а уже в 10.19 он позвонил и сказал, что они задыхаются. Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорить, что нужно куда-то идти. Он запаниковал, стал плакать и звонить мне. Я слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!", - рассказала Елена Трофимчук.

Автор: obozrevatel.com
  Пропавший без вести 16-летний Кирилл Трофимчук был в аудитории напротив кабинета, где и начался пожар
Пропавший без вести 16-летний Кирилл Трофимчук был в аудитории напротив кабинета, где и начался пожар

Добавила, что детям почему-то не разрешили бить окна в заполненной дымом аудитории.

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16-летнюю Екатерину Пьяночкину оставила в кабинете преподаватель. Девочка выбраться из пожара не смогла.

Автор: obozrevatel.com
  Пропавшую без вести 16-летнюю Екатерину Пьяночкину оставила в кабинете преподаватель
Пропавшую без вести 16-летнюю Екатерину Пьяночкину оставила в кабинете преподаватель

Когда в колледже началась паника, преподаватель вышла посмотреть, что случилось. Кате она сказала, если не вернется, чтобы та бежала. Преподаватель с сумкой пошла, а ученица, когда поняла, что задыхается, стала звонить отцу с мольбой: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня".

Екатерину с подругами разбросало волной людей, отец до сих пор не нашел ее.

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 30. Выписаны из стационара трое пациентов.

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Дата
06
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