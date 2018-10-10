"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични

Люди, бежавшие от взрывов на военном арсенале под Ичней Чернигвськои области, рассказали о пережитом. Более ста человек остановились в 17-й школе Нежина. Там обустроили прием временных переселенцев.

Жители Нежина Черниговской сносят гуманитарную помощь в помещение школы № 17, где принимают временных переселенцев

"Утром проснулась в 20 минут четвертого. Слышу грохот, будто что-то сорвалось. Затем еще трижды раздался такой выстрел, - рассказывает 40-летняя Татьяна с Ични. - Потом муж вышел на улицу и говорит, что военная часть горит. Зарево. Увидели, что снаряды рвутся. Сели в машину и поехали. Переживаем, чтобы остался дом цел. Ребенок напуган, нельзя от него и отойти".

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"Военные готовили нас к эвакуации. Учили детей в школах - водили туда-сюда под сирену. У меня давно уже была собран тревожный чемодан на такой случай, - говорит Иван с Ични. - Там самое необходимое - одежда, документы".

60-летняя Галина Григорьевна сидит в спортзале, где обустроили ночлег. В помещении пахнет валерьянкой.

"Когда все началось, мы с родственниками приехали навестить маму, - рассказывает женщина. - Она живет в Андреевке - это в 25 км от военной базы. Услышав хлопки, кто в чем был, схватили бабушку и бросились бежать. Даже документы не взяли. Мама совсем слабая. Сюда не дойдет, оставили ее в машине. После взрывов у Балаклее и Калиновке, был страх что мы следующие. Но куда бежать? Здесь все наше имущество. дом, курочки, поросенок. Это кто-то специально сделал. Само взорваться не могло".

Русая женщина торопливо набирает номер на мобильном. Говорит, весь день пытается дозвониться до сына, но безрезультатно. Приехала в Нежин с Грабова, что в 5 км от арсенала.

Люди из эвакуированных территорий разместились на ночлег в спортивном зале школы № 17

"Весь день плачу. Дома свекровь 90 лет осталась и сын, чтобы за ней присмотреть. Забрать не могли, потому что парализована, - плачет женщина. - Взрывная волна вырвала нам двери, окна повылетали. Сын весь день в погребе просидел".

"У меня было такое состояние, будто ума тронулась. Всю трясло от страха. Когда заехали за Грабов, снаряд прошел перед нами и его разорвало. Здесь мне старшая дочь позвонила. Сказала, что у них на полпути бензина не стало. Я не знала, что делать. Слава Богу, им кто-то дал литр доехать. Как добрались Нежина, мне позвонили люди из села. Рассказали, что в одних соседей залетел снаряд в дом. Внутри все сгорело. Больше всего досталось Августиновке. Там снаряды четыре дома выжгли".

На 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв и начался пожар под утро 9 октября. Людей срочно эвакуировали. Дороги закрыли для всех видов транспорта. Для безопасности - ограничили воздушное пространство. В течение дня каждую секунду взрывалось по 2-3 снаряда, вечером интенсивность змешилася. Пожар удалось локализовать. Среди основных версий ЧП - работа российской диверсионной группы.