Сын мэра погиб в аварии

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сын мэра города Лиман 34-летний Петр Цимидан-младший.

Авария произошла 7 октября на пересечении автодорог Лиман-Бахмут-Горловка и Лиман-Доброполье, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Водитель ВАЗ-212140 не справился с управлением и съехал в кювет.

Автор: npu.gov.ua В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сын мэра города Лиман 34-летний Петр Цимидан-младший

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Управлял автомобилем Цимидан. Он умер в "скорой". Двое пассажиров - 29 и 23 лет оказались в больнице.

Автор: npu.gov.ua В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сын мэра города Лиман 34-летний Петр Цимидан-младший

По факту нарушения правил дорожного движения в полиции открыли уголовное производство.

7 октября погиб украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко. Он разбился на мотоцикле под Киевом.