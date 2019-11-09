Сын до смерти избил 83-летнюю мать

На Закарпатье сын убил мать. Фото: 112

На Закарпатье, в с. Загатье Иршаваского р-на во время ссоры сын избил 83-летнюю мать.

От побоев женщина умерла. Сообщение о происшествии в полицию поступило от врача семейной амбулатории, которая констатировала смерть пенсионерки. На теле умершей было обнаружено множество гематом, сообщает "Сегодня".

"Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа полиции установила личность потерпевшей, а затем установила факт возможной причастности к смерти пенсионерки ее 58-летнего сына", - говорится в сообщении.

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Около 2 часов ночи между матерью и сыном вспыхнул конфликт. Мужчина до смерти избил ее

Полиция открыла расследование. Решается вопрос о задержании предполагаемого убийцы.

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