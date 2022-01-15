Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве

Задержали сына бывшего топчиновника, избившего прохожего за замечания о парковке. Фото: Киев Оперативный

В Киеве задержали сына бывшего топчиновника, который в пятницу избил прохожего за замечания о парковке.

Инцидент произошел 14 января на улице Андрея Аболмасова, 6. Местного жителя избил водитель Toyota Land Cruiser Prado, которому пострадавший сделал замечание из-за неправильной парковки, передает Obozrevatel.

44-летний мужчина получил несколько ударов по голове, а затем нападавший бросил его на землю и продолжил избивать.

Избитого мужчину госпитализировали. Он получил открытую черепномозговую травму – тяжелое телесное повреждение.

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Нападающего могут звать Владислав Стеценко. Он якобы является сыном бывшего топ-чиновника – Стеценко Вадима Григорьевича, который был главой Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado оформлен на отца задержанного.

Злоумышленнику предстоит вручить подозрение за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения. Продолжаются следственные действия.

Отцом нападающего является экс-топ-чиновник министерства спорта Стеценко Вадим Григорович. Фото: ua.news

В Киеве по ул. Генерала Алмазова водитель избил инспектора по парковке. Водитель автомобиля Skoda запарковался во второй полосе. Таким образом, он остановил движение транспорта, которое двигалось позади. Инспектор по парковке сделал ему замечание и принялся составлять постановление о нарушении. В ответ водитель ударил парковщика в лицо и скрылся.