Сын бизнесмена погиб в аварии

В смертельной аварии близ Ровно погиб сын бизнесмена 24-летний Вадим Иващишин. Фото - facebook.com/Mykola Ivashchyshyn

В смертельной аварии, которая произошла в селе Колоденка вблизи Ровно, погиб 24-летний Вадим Иващишин. Он сын известного предпринимателя из Березного Николая Иващишина.

Был за рулем Volkswagen Passat. В салоне с ним ехали 15-летняя сестра и сам бизнесмен.

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"Мы потеряли сына", - написал Иващишин-старший в Facebook.

Бизнесмен владеет торговой маркой "Волынский бровар", "Эверест Сталь", пабом "Пилорама", супермаркетом "Бочка", а также строительным магазином в Березном.

Авария произошла около семи утра 18 июня вблизи села Колоденка Ровенской области. В лобовом столкновении сошлись Volkswagen Passat и Ford Focus. Оба водителя 24 и 25 лет погибли на месте. Предварительно, именно 24-летний водитель Volkswagen Passat по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения.