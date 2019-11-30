Священнику по почте отправили пакет с наркотиками

В Запорожье задержали священника с наркотиками. Фото: 061.ua

В Запорожье задержали человека, похожего на помощника митрополита Луки (УПЦ Московского патриархата) Евгения Кугатова, которому "Новой почтой" отправили пакет с наркотиками.

Священника задержали вечером 29 ноября в одном из отделений почты. Посылка с наркотиками на имя Кугатова пришла из Черкасс, передает местное издание 061.ua.

В полиции изданию неофициально сообщили, что Кугатов приехал в почтовое отделение на автомобиле, за рулем которого был мужчина, похожий на протоиерея Евгения Квача. Полиция следила за процессом получения посылки, поэтому Кугатова задержали - примерно в 20 часов вечера. В посылке, которую получил Кугатов, было значительное количество амфетамина и метиламина.

После задержания на место происшествия приехали представители частной охранной фирмы "Вымпел-Фаворит", которая обеспечивает охрану митрополита Луки. Однако они не препятствовали правоохранителям.

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В "Новой почте", комментируя инцидент, отметили, что по их правилам клиенты не имеют права отправлять наркотические вещества, огнестрельное оружие, комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и тому подобное. В то же время в компании подчеркнули, что их сотрудники не обязаны проверять содержание отправления.





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