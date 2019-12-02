Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата

3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - dtp.kiev.ua

Стали известны новые подробности об обстреле автомобиля Range Rover депутата Вячеслава Соболева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​Киеве.

Его сын, 3-летний Александр, получил пулю в голову, а не в шею, рассказывает свидетель происшествия Татьяна Короленко.

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"При мне ребенка занесли в "скорую". По словам матери, которая рыдала у автомобиля медиков, ребенку снесло полголовы", - рассказала женщина.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб. Была информация, что пуля попала мальчику в шею, когда его отец уклонился от выстрела.