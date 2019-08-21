Швеция разыскивает двух украинцев-убийц

Последний раз подозреваемых видели в Стокгольме. ФОТО: expressen.se

Полиция Швеции объявила в розыск двух граждан Украины. Их подозревают в убийстве.

"47-летний Александр Трайдук и 48-летний Ярослав Лаврин, подозреваются в убийстве 70-летнего Герт-Инге Бертинссона и похищении его авто в городе Маркарид на юге Швеции", - пишет издание expressen.se.

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Александра Трайдука также подозревают в попытке мошенничества с банковскими картами.

Подозреваемых видели в последний раз в Стокгольме 5 августа. Там они пытались снять деньги с банковской карточки убитого.

Экс-главу НКРЕКП Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам +", объявили в международный розыск.