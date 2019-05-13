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понедельник, 13 мая 2019 17:21

Свеча в гробу покойника чуть не убила 10-летнего парня

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Свеча в гробу покойника чуть не убила 10-летнего парня
На Тернопольщине в частном доме произошел пожар из-за свечи в гробу покойника. Фото - Корупция.Инфо

В одном из сел Лановецкого района на Тернопольщине выгорело 2 комнаты дома. А 10-летний мальчик получил ожоги 3-й степени и находится в реанимации.

Причиной пожара стала зажженная свеча в гробу покойника, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Причиной пожара стала обычная восковая свеча. В доме готовились к отпеванию по умершему. В гробу горела свеча. Однако под утро родственники вышли из дома по хозяйственным вопросам. Свеча догорела и вспыхнул пожар, в результате которого пострадал 10-летний мальчик. Он спал в соседней комнате", - рассказали в полиции.

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По предварительным данным, у ребенка повреждены туловище, бедро, спина и верхние дыхательные пути. Угрозы жизни мальчика нет.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

В поселке Мурованые Куриловцы Винницкой области спасли двух человек и младенец из горящего дома. Люди были заблокированы огнем на втором этаже и кричали о помощи.

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