Свеча едва не убила семью

В Николаеве в одной из 9-этажек вспыхнул пожар. С задымленной квартиры 78-летнего мужчину и двух 4-летних двойняшек спасали соседи. Как выяснили спасатели, в квартире не было света и пожар начался от свечи.
От запаха дыма проснулась соседка. Выглянув в тамбур - услышала кашель пенсионера и плач детей. Ее муж вызвал спасателей, а пока те ехали, бросился в огонь спасать дедушку, который лежал посреди коридора, говорится в ТСН.
За считанные минуты дым окутал и коридор, и квартиру супругов. Тогда они схватили соседей и свою дочь и побежали вниз, ждать спасателей.
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Выяснилось, в квартире проживал 78-летний мужчина со своей дочерью и двумя внуками. По его словам, свет им отключили за долг в 3 тыс. грн больше года назад. И в день инцидента его дочь оставила зажженную свечу, а сама пошла на работу. Дети играли ею, а когда дедушка хотел погасить ее, внук заверил, что уже сделал это.
Сейчас 4-летние двойняшки Вероника и Дима в больнице. Мать пострадавших малышей постоянно у них, с журналистами общаться отказывается, потому что до сих пор не пришла в себя.
Вместе с тем, соседи не понимают, почему на семью раньше не обратили внимание соцслужбы, которые приходили к ним неоднократно.
В райадминистрации уверяют, что семья на учете у них не стояла, поскольку благополучная - мать работает, дети ухожены. О том, что семья год жила без света, там впервые слышат и обещают держать это дело на контроле. Пока квартиру будут приводить в порядок, детей и дедушку женщине предлагают временно устроить в соцучреждения, но по отдельности. Однако женщина на это не согласилась.
В селе Надеждовка Чаплинского района Херсонской области угорел 2-летний Богдан Лазарев. Его в доме закрыла бабушка. Зажгла свечу, потому что в доме нет электричества. Полгода назад выключили за долги. Пошла к соседке, а оттуда - на День села. Вернулась почти в полночь, когда дом горел. Богдана нашли на полу возле запертой двери.
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