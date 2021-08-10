Сутки без воды в жару: фермер посадил рабочего в металлическую сушилку

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В селе Вербовка Погребищенской территориальной общины в Винницкой области фермер лишил свободы своего рабочего. Потому что тот плохо, по его мнению, отремонтировал трактор.

Почти сутки 43-летний заложник без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища, внешне засыпанной зерном. Крики мужчины о помощи с закрытого зернохранилища услышала местная жительница и сообщила в полицию, рассказали в отделе коммуникации областного ведомства.

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"Полицейские освободили заложника, расчистив от зерна проход к двери металлического бункера, внутри которого находилась сушилка. Лишенный свободы мужчина мог там только сидеть из-за того, что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Он изнемогал от жары, без воды и пищи, в изнурительных условиях. Пострадавший объяснил полиции, что его лишил свободы фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Предприниматель таким образом решил наказать работника, который плохо отремонтировал трактор. Никаких денег за выполнение различного рода работ на фермерском хозяйстве он не получил", - рассказал Александр Степанков с отдела полиции №4 Винницкого районного управления.

58-летнему предпринимателю объявили о подозрении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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