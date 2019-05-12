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воскресенье, 12 мая 2019 18:10

Сутенеры накачивали проституток наркотиками
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В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые обустроили и удерживали 2 публичные дома
Фото: if.npu.gov.ua
В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые обустроили и удерживали 2 публичные дома
В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые обустроили и удерживали 2 публичные дома
В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые обустроили и удерживали 2 публичные дома
В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые обустроили и удерживали 2 публичные дома

В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые обустроили и удерживали 2 публичных дома.

В одном из них работало 6 женщин, а в другом - 4. Все они жительницы Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областей. Для усиления психологического контроля над ними сутенеры обеспечивали их психотропными веществами. Речь идет о амфетамине и экстази, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Объявление о предоставлении сексуальных услуг в интернете размещали две сообщницы-администраторши из Хмельницкой области, которые находились под контролем двух сутенеров из Ивано-Франковска и Запорожья. Администраторши также принимали заказы от клиентов, работая в домах разврата. Кроме того, члены группы вербовали новых проституток. Для этого они подыскивали девушек, которые самостоятельно занимались предоставлением сексуальных услуг за деньги и, угрожая физическим насилием, заставлял их работать на свою преступную группу", - рассказали в полиции.

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Полицейские задержали 4-х участников преступной группы с поличным: 2 администраторов и 2 организаторов. Во время обысков изъят амфетамин, экстази и сденьги от преступной деятельности. Продолжаются неотложные следственные действия.

Полиция Киевщины ликвидировала сеть выездных борделей и наркопритонов. Преступная группа из 6 человек действовала на территории Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Для организации своего бизнеса злоумышленники привлекли более 40 проституток, которые предоставляли сексуальные услуги гражданам по 1,5-5 тыс. Грн в час.

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