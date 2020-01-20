Супругов забили до смерти в собственном доме

Фото: dn.npu.gov.ua

В селе Новоукраинка на Донетчине женщина обнаружила в доме тела своей 86-летней тети и ее 79-летнего мужа. Эксперты предварительно установили, что смерть обоих наступила в результате многочисленных телесных повреждений.

Подозреваемого задержали. Им оказался 64-летний односельчанин погибших, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские воссоздали ход событий и уже через час установили и задержали подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 64-летний односельчанин погибших. Дома у злоумышленника правоохранители нашли одежду и возможные орудия убийства со следами крови, а сам мужчина имел ссадины и гематомы, которые указывали на то, что супруги, вероятно, оказывали сопротивление", - сказано в сообщении.

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Подозреваемый от любых объяснений отказался. Его задержали. Изъятые вещи направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской двое злоумышленников напали на семью пенсионеров. Связали мужчину и женщину, пытали, требовали драгоценности и деньги. Затем оставили пенсионеров умирать. Женщина несколько дней лежала рядом с мертвым мужем.