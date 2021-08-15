Супругов разорвало взрывом

В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме. Погибли супруги. Фото: Информатор

В Днепре во время взрыва в квартире погибли супруги.

Трагедия произошла утром 15 августа на первом этаже двухэтажного дома по ул. Шмидта, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси", - рассказали полицейские.

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Супруги недавно якобы обращались в газовую службу с жалобой на утечку газа, по словам соседей.

Эту и другие версии проверяют полицейские. Устанавливают все обстоятельства события. Дело расследуют как служебную халатность и умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

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