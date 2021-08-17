Супругов разорвало взрывом: дело получило неожиданный поворот

В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме. Погибли супруги. Жена зарезала мужа, а сама отравилась, по версии следствия. Фото: Информатор

Дело о гибели супругов во время взрыва в квартире в Днепре получило неожиданный поворот.

Смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудины, а 51-летней женщины - от острого отравления оксидом углерода. Такие данные судебно-медицинской экспертизы сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Одной из версий событий есть конфликт между супругами, во время которого жена нанесла ножевое ранение мужчине, от которого последний скончался. После чего женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву", - рассказали в полиции.

Дело расследуют по трем статьям - умышленное убийство, самоубийство и служебная халатность.

15 августа взорвался газ в квартире на первом этаже двухэтажки на ул. Шмидта в Днепре. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара. По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси.