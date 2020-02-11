Супругов обнаружили мертвыми в постели

В Славянске Донецкой области супруги отравились угарным газом. Фото: Магнолия-ТВ

В Славянске Донецкой области в доме нашли мертвыми мужа и жену. Оба лежали в постели.

Предварительно отравились угарным газом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина сообщила, что обнаружила свою 68-летнюю сестру и ее мужа без признаков жизни. Предварительно установлено, что супруги отравились угарным газом из-за неисправной печи", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Отмечают, что с начала года в Донецкой области в результате нарушения правил пожарной безопасности погибли 19 человек.

В селе Зализничном Петропавловского района Днепропетровской области в ​​частном доме обнаружили мертвыми 4 человек. Среди них 14-летний подросток. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Очагов возгорания в доме спасатели не обнаружили.