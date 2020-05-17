Супруги погибли во время отдыха

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 765
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 387
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 369
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2223
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1359
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 900
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1710
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2313
Фото
Все фото
4
3
5
6
3
В Киеве женщина с двумя ножами напала на знакомого и его возлюбленную
В Киеве женщина с двумя ножами напала на знакомого и его возлюбленную
&quot;Скорая&quot; перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
"Скорая" перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
&quot;Скорая&quot; от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
"Скорая" от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
Нашли тело 11-летнего мальчика
Нашли тело 11-летнего мальчика
15 авто столкнулись под Киевом
15 авто столкнулись под Киевом
Видео
Все видео
Пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться от полиции
Пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться от полиции
Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере
Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 765
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2313
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3339
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 792
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4185
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 747
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
воскресенье, 17 мая 2020 14:09

Супруги погибли во время отдыха

  Комментировать
Супруги погибли во время отдыха
В Житомирской области во время отдыха утонули супруги. 37-летняя женщина не умела плавать, а 42-летний мужчина бросился ее спасать. Фото: khm.depo.ua

В селе Нехворощ Андрушевского района Житомирской области на реке Пустоха утонули супруги из Бердичева.

Трагедия произошла вечером 16 мая, когда 37-летняя женщина и ее 42-летний муж отдыхали в компании друзей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина погиб, спасая ребенка

"По словам очевидцев, компания людей отдыхала на берегу водоема. Четверо женщин решили поплавать на лодке. Посреди водоема она неожиданно перевернулась. Самостоятельно трое выбрались на берег, но одна из пострадавших не умела плавать. На ее спасение бросились ее муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и доставил ее на берег. Уже там с остальными отдыхающими пытался как-то привести ее в чувство. К сожалению, все их попытки оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 37-летней женщины", - рассказали спасатели.

Пока все внимание было приковано к спасению женщины, никто не обратил внимания, вышел ли из водоема ее муж. Только потом стало известно, что он утонул, и его тело извлекали спасатели.

Все остальные обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают устанавливать полицейские.

В Торецке в Донецкой области погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков. Он спасал свою дочь, которая оказалась в воде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супруги погибли во время отдыха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

"Наступательная тактика дает результат, держит воинов в тонусе" - Турчинов более 4 лет проработал в СНБО

Из трещин забили подземные гейзеры

На Януковича "напал" венок

Самое читаемое
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 Просмотров: 21258
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 5 Просмотров: 16074
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 7506
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
4
 Просмотров: 7075
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать Просмотров: 4932
Происшествия
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли убитым: первые подробности
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли убитым: первые подробности Просмотров: 1359
В пруду утонул 6-летний мальчик
В пруду утонул 6-летний мальчик Просмотров: 666
Киевлянин пытался продать кокаина на 30 тысяч долларов
Киевлянин пытался продать кокаина на 30 тысяч долларов Просмотров: 207
На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами Просмотров: 972
В Киеве женщина с двумя ножами напала на знакомого и его возлюбленную
В Киеве женщина с двумя ножами напала на знакомого и его возлюбленную
4
 1 Просмотров: 1791
Больше всего комментируют
5
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
Макс Барских для нового клипа провел международный кастинг с участием 100 самых красивых девушек
1
ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю
1
Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины
Голосов: 180
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua