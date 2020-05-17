Супруги погибли во время отдыха

В Житомирской области во время отдыха утонули супруги. 37-летняя женщина не умела плавать, а 42-летний мужчина бросился ее спасать. Фото: khm.depo.ua

В селе Нехворощ Андрушевского района Житомирской области на реке Пустоха утонули супруги из Бердичева.

Трагедия произошла вечером 16 мая, когда 37-летняя женщина и ее 42-летний муж отдыхали в компании друзей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"По словам очевидцев, компания людей отдыхала на берегу водоема. Четверо женщин решили поплавать на лодке. Посреди водоема она неожиданно перевернулась. Самостоятельно трое выбрались на берег, но одна из пострадавших не умела плавать. На ее спасение бросились ее муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и доставил ее на берег. Уже там с остальными отдыхающими пытался как-то привести ее в чувство. К сожалению, все их попытки оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 37-летней женщины", - рассказали спасатели.

Пока все внимание было приковано к спасению женщины, никто не обратил внимания, вышел ли из водоема ее муж. Только потом стало известно, что он утонул, и его тело извлекали спасатели.

Все остальные обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают устанавливать полицейские.

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