Супруги погибли на месте: 3 легковушки сошлись в смертельном столкновении

В Черкасской области столкнулись 3 легковушки. Три человека погибну, еще двое в реанимации. Фото - О Главном

В селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области в смертельном столкновении сошлись Suzuki, Skoda и "ВАЗ 2105".

Авария произошла 3 августа около 10.23. В результате удара 2 человека погибли на месте. Еще трое получили травмы. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, сообщает пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии

"Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, это были муж и жена, погибли на месте. Еще трех пациентов доставили в реанимационное отделение райбольницы. 59-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами костей бедра пришла в сознание. 26-летняя женщина, с политравмой, открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки - находится в очень тяжелом состоянии без сознания. Третий пострадавший, мужчина примерно 60 лет, умер в реанимации", - сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии и виновника устанавливают полицейские. Открыто уголовное производство.

На автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка не разминулись Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Водитель последнего погиб. Авария произошла в селе Ступки Тернопольского района.