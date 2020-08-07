Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор

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В Кривом Роге суд признал супружескую пару виновной в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении их маленькой дочери.

Родители ребенка проведут за решеткой 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Кривого Рога.

"Мужчина и женщина признаны виновными в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса: "Торговля людьми", "Изнасилование", "Сексуальное насилие", "Развращение несовершеннолетних" и "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов", - говорится в сообщении.

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Установлено, что в течение 2 лет обвиняемые в арендованных квартирах в Полтаве и Кривом Роге снимали порнографическое видео с участием своей 4-летней дочери и распространяли его в сети Интернет.

На судебном заседании обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и искренне раскаялись.

Семейную пару, которая использовала свою 4-летнюю дочь для создания порнографических видео, задержали в Кривом Роге 13 июня 2018-го. 29-летний мужчина и его 30-летняя жена являются выходцами одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники вступали с дочкой в ​​половые сношения, фиксируя это на видео. Продажа видеофайлов происходила в анонимном сегменте интернета, а для оплаты использовали криптовалюту.