Судью-взяточника посадили на шесть лет

Судью Михаила Кренцеля приговорили к шести годам лишения свободы. Фото: ГПК

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля до шести лет лишения свободы.

Коллегия судей ВАКС признала его виновным в получении взятки, сообщает "Українська правда".

Судья получил шесть лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет и с конфискацией всего имущества.

Приговор получила и адвокат Наталья Лесная. Ей судьи назначили пять лет лишения свободы с запретом в течение двух лет заниматься адвокатской деятельностью и с конфискацией половины имущества.

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По версии следствия, судья через адвоката требовал взятку в $ 2 тыс. pа решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в исправительную колонию.

Заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке. Злоумышленники требовали миллионную взятку у главы коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.