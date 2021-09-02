Судью-взяточника посадили на шесть лет

 
Ексклюзивы
1/5
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 279
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1269
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2403
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1827
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9766
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2790
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1017
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Фото
Все фото
3
3
3
9
4
На станции Святошин рухнула стена после капремонта
На станции Святошин рухнула стена после капремонта
В автомобиле произошел взрыв
В автомобиле произошел взрыв
Volkswagen на скорости разнес Porsche: кадры аварии
Volkswagen на скорости разнес Porsche: кадры аварии
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Коммунальщики столицы &quot;заработали&quot; 5 млн грн на расчистке ручья
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
Видео
Все видео
Авария с участием полицейского попала на видео
Авария с участием полицейского попала на видео
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 369
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 981
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1953
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 63
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
четверг, 02 сентября 2021 20:24

Судью-взяточника посадили на шесть лет

  Комментировать
Судью-взяточника посадили на шесть лет
Судью Михаила Кренцеля приговорили к шести годам лишения свободы. Фото: ГПК

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля до шести лет лишения свободы.

Коллегия судей ВАКС признала его виновным в получении взятки, сообщает "Українська правда".

Судья получил шесть лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет и с конфискацией всего имущества.

Приговор получила и адвокат Наталья Лесная. Ей судьи назначили пять лет лишения свободы с запретом в течение двух лет заниматься адвокатской деятельностью и с конфискацией половины имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощника нардепа задержали на взятке

По версии следствия, судья через адвоката требовал взятку в $ 2 тыс. pа решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в исправительную колонию.

Заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке. Злоумышленники требовали миллионную взятку у главы коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судью-взяточника посадили на шесть лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 22933
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 11079
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9766
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8407
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 6498
Происшествия
Из львовского музея похитили древние книги
Из львовского музея похитили древние книги Просмотров: 81
Авария с участием полицейского попала на видео
Авария с участием полицейского попала на видео
 Просмотров: 306
На станции Святошин рухнула стена после капремонта
На станции Святошин рухнула стена после капремонта
3
 Просмотров: 441
Мужчина пытался сжечь живьем собственного племянника
Мужчина пытался сжечь живьем собственного племянника Просмотров: 198
В автомобиле произошел взрыв
В автомобиле произошел взрыв
3
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
1
"Мы еще поборемся"- Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США
Голосов: 296
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть