Судью нашли мертвым

В городе Новоукраинка Кировоградской области погиб судья Владимир Шепетько. Фото - Депо

В городе Новоукраинка Кировоградской области погиб судья местного суда Владимир Шепетько.

Тело 46-летнего мужчины нашли спасатели после пожара в его доме. По предварительным данным, он угорел. Пожар мог произойти от курение в постели.

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Владимир Шепетько родом из Кривого Рога. Судьей Новоукраинского районного суда работал последние 6 лет, сообщили в пресс-службе. Всего в области права работал 17 лет.

Начато досудебное расследование. Следователи проверяют все версии.

В Киевской области погиб глава городского суда Славутича 59-летний Анатолий Орел. Мужчина получил смертельные травмы, упав с высоты.