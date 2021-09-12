Судья Печерского райсуда погиб во время застолья

Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в доме товарища под Киевом. Фото: pravotvorets.info

11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области в доме отставного военного Петра Онопенко нашли мертвым 53-летнего Виталия Писанца. Он - судья Печерского районного суда города Киева.

Гостил у Онопенко вместе с еще одним товарищем. Споткнулся о вазу, упал и убился. Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на собственные источники.

"Судья Писанец, следователь Соломенского райуправления полиции Киева Евгений Хоменко и Петр Онопенко собрались в доме последнего. Выпивали. Возник конфликт и судья избил следователя. После того споткнулся о вазу и упал. Товарищи оказывали ему помощь, но тщетно. Поэтому около 23: 00 вызвали "скорую", - сообщает источник.

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Отмечается также, что на момент приезда полиции судья лежал в гостиной на животе. Имел окровавленное лицо и одежду. Все обстоятельства его гибели устанавливают следователи.

Известно также, что владелец дома Петр Онопенко имел адвокатскую практику. Его отец Василий Онопенко возглавлял Верховный суд Украины в 2006-2011 годах.

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