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воскресенье, 12 сентября 2021 12:35

Судья Печерского райсуда погиб во время застолья

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Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в доме товарища под Киевом. Фото: pravotvorets.info

11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области в доме отставного военного Петра Онопенко нашли мертвым 53-летнего Виталия Писанца. Он - судья Печерского районного суда города Киева.

Гостил у Онопенко вместе с еще одним товарищем. Споткнулся о вазу, упал и убился. Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на собственные источники.

"Судья Писанец, следователь Соломенского райуправления полиции Киева Евгений Хоменко и Петр Онопенко собрались в доме последнего. Выпивали. Возник конфликт и судья избил следователя. После того споткнулся о вазу и упал. Товарищи оказывали ему помощь, но тщетно. Поэтому около 23: 00 вызвали "скорую", - сообщает источник.

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Отмечается также, что на момент приезда полиции судья лежал в гостиной на животе. Имел окровавленное лицо и одежду. Все обстоятельства его гибели устанавливают следователи.

Известно также, что владелец дома Петр Онопенко имел адвокатскую практику. Его отец Василий Онопенко возглавлял Верховный суд Украины в 2006-2011 годах.

В доме бывшего министра иностранных дел 58-летнего Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом нашли застреленным его товарища 56-летнего Сергея Старицкого. Кожара пытался сначала выдать убийство за самоубийство. Однако следствие установило, противоположное. Кожара, его жена Марина Козерод и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельный.

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Дата
12
сентября

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