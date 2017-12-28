Судья насмерть сбил пешехода в столице

Водителя доставили в медучреждение, где он пройдет анализ на наличие алкоголя в крови

Внедорожник Land Rover сбил насмерть 58-летнего пешехода. Трагедия произошла в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил кореспондент "Громадского".

По источникам издания, за рулем элитного авто находился судья из Киевской области.

Патрульные на месте происшествия сообщили, что водителя внедорожника отправили в медучреждение. Там он пройдет тест на содержание алкоголя в крови.

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"Когда мы приехали на место ДТП, то увидели скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Погибший мужчина 1959-го года", - прокомментировали патрульные.

"Я не знаю, был ли водитель пьян, я не врач. В таком случае человека отправляют в медучреждение", - добавляют.

Авто нарушителя отправили на штрафплощадку.

В Киеве пьяный водитель на большой скорости въехал в киоск. В аварии пострадал ребенок. Его отвезли в больницу.