Судимый за изнасилование охотился на школьниц

В Винницкой области задержали 38-летнего рецидивиста, который пытался изнасиловать девушек 13 и 14 лет. Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области 25 июля задержали 38-летнего рецидивиста, который пытался изнасиловать девушек 13 и 14 лет.

На 13-летнюю напал у нее дома, когда дома не было взрослых. Девочке удалось вырваться и убежать. Второе сообщение поступило в тот же вечер из другого населенного пункта. 14-летнюю девушку нападавший сбил велосипедом и пытался изнасиловать. Ребенок начал кричать и звать на помощь. Крик девочки услышал местный житель и выбежал из своего дома, после чего нападавший сбежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Нападения произошли на территории двух населенных пунктов Винницкого района. По описаниям злоумышленника, полицейские задержали подозреваемого в совершении этих преступлений и поместили в изолятор временного содержания. Как выяснилось, задержанный - ранее неоднократно судимый за изнасилование и грабеж. И является обвиняемым в изнасиловании 19-летней в январе прошлого года. Шесть месяцев, пока длилось предварительное расследование, он находился под стражей. Сейчас уголовное производство рассматривает суд. И обвиняемого отпустили под домашний арест", - рассказали в полиции.

Задержанному объявили подозрения в сексуальном насилии несовершеннолетней и развращении малолетней. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В одном из сел Волчанского района Харьковской 13-летняя девочка отбилась от 38-летнего нападавшего. Это произошло, когда ребенок возвращался из школы домой. Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой. И, чтобы закрыть рот рукой, ударил еще в переносицу и челюсть. Девочка не растерялась и активно сопротивлялась. Кричала и даже успела сорвать маску с негодяя. Злоумышленник так испугался привлечь внимание, что сбежал, оставив вещи на месте происшествия. Злоумышленника задержали. Он уже дважды отбывал наказание за нападения и кражи. За неделю до этого нападения освободился из исправительной колонии.