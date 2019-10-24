Суд в отношении "подрывника" столичного моста Метро не состоялся

Бывший военный Алексей Белько заявил, что заминировал мост Метро. Фото - kp.ua

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты Алексея Белка на меру пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание перенесли потому, что подозреваемого не доставили в зал.

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В следующий раз суд соберется 5 ноября, передает ТСН.

Днепровский суд Киева в сентябре постановил содержать Белька в СИЗО с возможностью выйти под залог в 288 тысяч гривен.

19 сентября уроженец Крыма Алексей Белько заявил, что заминировал мост Метро. Это на несколько часов заблокировало движение. Во время переговоров с правоохранителями он требовал встречи со своей девушкой.