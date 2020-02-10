Суд принял решение в отношении задержанных в ходе спецоперации на Закарпатье

Задержанных в ходе спецоперации на Закарпатье Евгения Дребитка и Игоря Смоляра арестовали на 2 месяца с правом внести залог. Фото - t.me/VGlagola

Задержанных в ходе спецоперации на Закарпатье 40-летнего Евгения Дребитка и Игоря Смоляра, 39 лет, арестовали на 2 месяца с правом внести по 315 тыс. грн залога. Такое решение принял Ужгородский межрайонный суд 10 февраля. В случае внесении залога они должны сдать паспорта и являться по первому требованию к следователю.

Оба обвиняются в посягательстве на жизнь правоохранителей при задержании. Прокуратура просила для них арест без права на залог. Сами подозреваемые свою вину полностью отрицают.

"Это абсурд. Я ничего не совершал. Думаю, моя жена и семья найдут деньги, необходимые для залога", - сказал Дребитко после заседания.

Смоляр назвал решение суда об аресте "маразмом". Его адвокаты подготовят апелляцию. А вносить ли залог - еще подумает.

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Евгений Дребитко и Игорь Смоляр назвали себя волонтерами АТО. Говорили, что они водители автомобилей, в которых находились бывшие участники АТО. И добавили, что неоднократно помогали украинской армии.

Дребитко подтвердил факт знакомства с раненым Артуром Пашкуляком, на которого было совершено нападение в Мукачево. И признал, что перевозил в своем автомобиле оружие, на что имел официальное разрешение. Смоляр заявил, что в Закарпатье со Львова приехал на отдых.

8 февраля около 22:00 в Нижних Воротах Воловецкого района в Закарпатской области задержали вооруженную банду. Это лидер и 6 членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. А также на двух автомобилях пытались переехать полицейских.