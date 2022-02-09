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среда, 09 февраля 2022 17:38

Суд Греции освободил ветерана АТО Радкевича

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Суд Греции освободил ветерана АТО Радкевича
Александр Радкевич был волонтером, затем воевал на Донбассе против российских оккупантов.

Апелляционный суд в Афинах освободил из-под стражи украинца, ветерана АТО Александра Радкевича.

Об этом сообщил почетный консул Украины в Греции Димитриос Димитриадис, пишет "УНІАН".

Мужчину задержали в Греции в сентябре прошлого года по запросу Литвы.

Литовский суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Речь идет о столкновениях 1991 года в Вильнюсе. Тогда советские войска штурмовали вильнюсский телецентр. Радкевича осудили за участие в военной атаке возле Дома печати.

"Обвиняемый обеспечил воздушно-десантным подразделениям возможность пробраться в здание, опасно маневрируя на территории здания, пугал людей", - говорится в приговоре, оглашенном в 2019 году.

Адвокат сообщил, что Радкевича освободят в ближайшее время.

За ходом дела наблюдали посол Украины в Греции Сергей Шутенко, генеральный консул Вадим Саблук. Литовских дипломатов в зале суда не было.

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Александр Радкевич – украинский военный. В 1990-х являлся водителем-механиком танка. Когда началась война, сначала был волонтером, потом снова вернулся в армию, воевал на Светлодарской дуге на Донбассе.

В октябре 2021-го он отправился на отдых в Грецию, где его задержали как фигуранта "дела 13 января" (штурм Вильнюсской телебашни).

Радкевич не скрывался от следствия и давал показания, но не знал ни о приговоре, ни об уже проигранных апелляциях и кассациях. Литовский адвокат также подтвердил, что не смог оповестить его.

В Литве признают, что при заочном процессе обвиняемый не мог защитить себя в полной мере, и предполагают, что дело может быть пересмотрено.

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Дата
09
февраля

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