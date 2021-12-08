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среда, 08 декабря 2021 10:54

Студенты готовили массовое убийство в колледже Черкасской области - СБУ
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В одном из колледжей в Черкасской области студенты готовили расстрел учащихся
Фото: СБУ
Правоохранители в ходе обысков обнаружили два пистолета
Через российскую соцсеть Vk.com они распространяли сообщения с фото и видео материалами о планировании теракта

В одном из колледжей Черкасской области студенты готовили расстрел учащихся.

Через российскую соцсеть Vk.com они распространяли сообщения с фото и видео о планировании теракта, сообщает Служба безопасности Украины.

Учащиеся призывали присоединяться к их преступной группе.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

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Источники "Української правди" в правоохранительных органах сообщили, что задержанным по 18 лет. Мотивом их намерений могла быть травля со стороны одногруппников. Сейчас студенты находятся под наблюдением родителей. Вопросы меры пресечения будут решаться после получения заключения экспертизы.

В Днипре школу №136 проверили правоохранители из-за угроз в TikTok и подозрительного мужчины с оружием. Неизвестный выкладывал в соцсети видео с угрозами типа "Сегодня ваш последний день". Профиль этого пользователя заблокирован.

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Дата
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