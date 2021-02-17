Студентка пошла на обучение и исчезла

Во Львове разыскивают 17-летнюю студентку.

12 февраля Виктория Мудрик в 8:00 вышла из дома на ул. Роксоланы и пошла на учебу в ПТУ №28. Впоследствии связь с несовершеннолетней исчезла, сообщила поисково-спасательная волонтерская ассоциация.

С виду девушка худощавого телосложения, ее рост 156 см, глаза карие.

Автор: facebook.com/SarvaUa С виду девушка худощавого телосложения, ее рост 156 см, глаза карие

"К нам действительно поступило такое обращение. Полиция разыскивает несовершеннолетнюю", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, передает tsn.ua.

Известно, что девушка была одета в красную куртку и шапку, черные ботинки. С собой имела рюкзак черного цвета с блестками.

5-е сутки продолжаются поиски 46-летней Натальи Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района Ивано-Франковской области. 12 февраля женщина выехала из Рожнятовского района в свое село, однако домой не прибыла. Когда в последний раз разговаривала с дочерью, сказала, что вынуждена идти пешком.