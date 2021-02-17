Пятые сутки ищут женщину, которая в метель пешком шла домой

5-е сутки продолжаются поиски 46-летней Натальи Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района Ивано-Франковской области.

12 февраля женщина выехала из Рожнятовского района в свое село, однако домой не прибыла. Когда в последний раз разговаривала с дочерью, сказала, что вынуждена идти пешком. Об этом Gazeta.ua рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

"Дочка говорила с матерью по телефону в день ее исчезновения. Та сказала, что идет по дороге домой, поскольку из-за погодных условий никакой транспорт не ездит. После того с ней связь оборвалась", - рассказали в полиции.

Женщину круглосуточно разыскивают полицейские, спасатели и местные жители, но пока что безрезультатно.

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Приметы женщины: рост около 165 см, полного телосложения, не имеет передних верхних зубов.

Была одета в джинсы темно-синего цвета, плащ серого цвета, обувь "угги" черного цвета.

Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске пропавшей женщины, просят сообщить по телефонам: 0(3435) 214 62, 0(67) 959 22 06 или на круглосуточную линию службы 102.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.