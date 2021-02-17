 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 603
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 972
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 963
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 171
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 333
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1341
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 765
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 3231
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 270
Фото
Все фото
6
7
8
4
4
Пятые сутки ищут женщину, которая в метель пешком шла домой
Пятые сутки ищут женщину, которая в метель пешком шла домой
В сгоревшей квартире нашли раненую женщину. Кто устроил расправу
В сгоревшей квартире нашли раненую женщину. Кто устроил расправу
Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии
Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии
Рэкетиры держали в страхе районных бизнесменов: что требовали
Рэкетиры держали в страхе районных бизнесменов: что требовали
Полицейский торговал данными с закрытой системы МВД
Полицейский торговал данными с закрытой системы МВД
Видео
Все видео
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
Патрульные схватили за ногу мужчину, который пытался выброситься из окна
Патрульные схватили за ногу мужчину, который пытался выброситься из окна
Студент избил таксиста и скрылся: конфликт попал на видео
Студент избил таксиста и скрылся: конфликт попал на видео
Судья получил 6 лет тюрьмы
Судья получил 6 лет тюрьмы
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 765
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 558
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2637
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 549
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 306
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 180
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 11:58

Пятые сутки ищут женщину, которая в метель пешком шла домой
6

  Комментировать

5-е сутки продолжаются поиски 46-летней Натальи Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района Ивано-Франковской области.

12 февраля женщина выехала из Рожнятовского района в свое село, однако домой не прибыла. Когда в последний раз разговаривала с дочерью, сказала, что вынуждена идти пешком. Об этом Gazeta.ua рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

На Ивано-Франковщине разыскивают 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
Фото: facebook.com/frankivsk.police
На Ивано-Франковщине разыскивают 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
На Ивано-Франковщине разыскивают 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
На Ивано-Франковщине разыскивают 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой
На Ивано-Франковщине разыскивают 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Исчезла 12 февраля по дороге домой

"Дочка говорила с матерью по телефону в день ее исчезновения. Та сказала, что идет по дороге домой, поскольку из-за погодных условий никакой транспорт не ездит. После того с ней связь оборвалась", - рассказали в полиции.

Женщину круглосуточно разыскивают полицейские, спасатели и местные жители, но пока что безрезультатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний студент не вернулся с учебы

Приметы женщины: рост около 165 см, полного телосложения, не имеет передних верхних зубов.

Была одета в джинсы темно-синего цвета, плащ серого цвета, обувь "угги" черного цвета.

Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске пропавшей женщины, просят сообщить по телефонам: 0(3435) 214 62, 0(67) 959 22 06 или на круглосуточную линию службы 102.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пятые сутки ищут женщину, которая в метель пешком шла домой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 30384
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 19206
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 10152
Мужчине сделали кесарево сечение, не заметив гениталий
Мужчине сделали кесарево сечение, не заметив гениталий Просмотров: 7074
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 5877
Происшествия
Киев снова оказался в антирейтинге городов, где дышать тяжелее
Киев снова оказался в антирейтинге городов, где дышать тяжелее Просмотров: 45
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 711
3,5-летний мальчик гулял ночью без верхней одежды
3,5-летний мальчик гулял ночью без верхней одежды Просмотров: 270
В сгоревшей квартире нашли раненую женщину. Кто устроил расправу
В сгоревшей квартире нашли раненую женщину. Кто устроил расправу
7
 Просмотров: 693
На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
На трассе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
22
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
Голосов: 166
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть