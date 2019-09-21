Студента-иностранца нашли мертвым возле общежития

Около 14 часов 21 сентября в Виннице возле общежития №5 на улице Данилы Галицкого нашли тело студента 2 курса Национального медицинского университета им. Пирогова.
Предварительно, гражданин Индии выпал из 7 этажа здания, пишет naparise.com.
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Было это убийство или самоубийство - устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.
Продолжаются следственные действия.
В Новой Каховке Херсонской области обнаружили тело 18-летнего студента местного техникума. Парень повесился в своей комнате общежития.
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