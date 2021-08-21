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суббота, 21 августа 2021 18:10

Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
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На Киевщине задержали 34-летнего мужчину, который поджег дом гражданской жены и угрожал гранатой полицейским.
Фото: facebook.com/Андрей Небытов
На Киевщине задержали 34-летнего мужчину, который поджег дом гражданской жены и угрожал гранатой полицейским.
На Киевщине задержали 34-летнего мужчину, который поджег дом гражданской жены и угрожал гранатой полицейским.
На Киевщине задержали 34-летнего мужчину, который поджег дом гражданской жены и угрожал гранатой полицейским.

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области задержали 34-летнего строителя, который поджег дом гражданской жены. А потом хотел расправиться и с полицейскими, угрожая взорвать гранату.

Подозреваемого задержали, сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

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"Все началось с того, что в селе Чайки загорелся частный дом. Полиция установила, что к поджогу может быть причастен именно муж хозяйки. К тому времени он уже скрывался у родственников. Когда же во дворе появилась полиция, он осознал, что ответственности не избежать, поэтому решился на "безумие". "Брошу гранату! Только попробуйте войти! ", - с такими словами мужчина выглядывал в окно и сыпал угрозами в адрес правоохранителей", - рассказал Небытов.

Реакция полиции была мгновенной. Меньше минуты понадобилось спецназовцам, чтобы войти в дом и задержать мужчину. Пострадавших нет. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

В Днепре пьяный мужчина устроил драку во дворе дома. Он бил жену и бросался с ножами на прохожих. Когда дебошира задерживали, он побил патрульное авто и укусил одного из инспекторов.

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