Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области задержали 34-летнего строителя, который поджег дом гражданской жены. А потом хотел расправиться и с полицейскими, угрожая взорвать гранату.

Подозреваемого задержали, сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

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"Все началось с того, что в селе Чайки загорелся частный дом. Полиция установила, что к поджогу может быть причастен именно муж хозяйки. К тому времени он уже скрывался у родственников. Когда же во дворе появилась полиция, он осознал, что ответственности не избежать, поэтому решился на "безумие". "Брошу гранату! Только попробуйте войти! ", - с такими словами мужчина выглядывал в окно и сыпал угрозами в адрес правоохранителей", - рассказал Небытов.

Реакция полиции была мгновенной. Меньше минуты понадобилось спецназовцам, чтобы войти в дом и задержать мужчину. Пострадавших нет. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

В Днепре пьяный мужчина устроил драку во дворе дома. Он бил жену и бросался с ножами на прохожих. Когда дебошира задерживали, он побил патрульное авто и укусил одного из инспекторов.