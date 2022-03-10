Стреляют по машинам с кислородом и убивают медработников - Ляшко сообщил о террористических действиях оккупантов

Виктор Ляшко сообщил, что кафиры стреляют по баллонам с кислородом. Фото - khoda.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты стреляют по машинам с кислородом, которые везут его для больных коронавирусом. Также он назвал количество учреждений здравоохранения, пострадавших от огня захватнической армии РФ.

Об этом Виктор Ляшко сказал в эфире ТВ-марафона.

Министр сообщил, что оккупанты обстреливают авто, которые везут кислород для больных тяжелой формой COVID-19. Для них медицинский кислород – жизненно необходим.

"Один из наших вызовов - доставлять кислород во все учреждения здравоохранения, где находятся пациенты с COVID, для того чтобы они могли продолжать терапию. К сожалению, оккупанты себя и здесь проявляют, и стреляют по машинам с кислородом. Одну такую ​​машину у нас взорвали. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Виктор Ляшко.

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На 10 марта было зарегистрировано 6700 случаев. Госпитализировано 5700 человек.

Как уточнил Виктор Ляшко, такие данные были получены только из медучреждений, где есть возможность проводить тестирование.

Также Ляшко сообщил, что за время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты обстреляли 63 украинские больницы.

"К сожалению, в результате этих обстрелов мы потеряли до 5 медицинских работников. Более 10 тяжело ранены и не могут работать", - сказал Ляшко.

Минздрав имеет список врачей, которые готовы приезжать с запада на восток, чтобы заменить хирургов. Также уже около 1 тыс. иностранных медработников вызвались приехать в Украину для оказания пострадавшим медпомощи, добавил министр. "Уже первые медработники, в том числе врачи, приезжают в Украину, приступают к подготовке для того, чтобы помогать украинским медикам", - сказал Виктор Ляшко.