Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки

17-летней Полине Гордик с Камышевахи Запорожской области подруга выстрелил в лицо из ружья. Фото - facebook.com/zopopyl

17-летняя Полина Гордик с Камышевахи Ореховского района Запорожья получила выстрел в лицо из ружья.

У нее стреляла 16-летняя подруга, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов. Родителей дома не было. 16-летняя дочь хозяина взяла ружье отца. Во время неосторожного обращения произошел случайный выстрел. Пострадавшая получила травму лица", - рассказали в полиции.

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Ружье изъяли. Полицейские проверяют легальность и условия хранения оружия.

Следователи открыли уголовное производство по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей девушки.

Полину прооперировали. Ей удалили глаз, сообщили волонтер Злата Некрасова.

В селе Камышеваха в Запорожье 17-летней Полине Гордик выстрелили в голову вечером 21 августа. Травмы лицевой части головы очень серьезные. Девушку прооперировали. За ее жизнь борются медики.