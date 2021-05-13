Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5 - попал на видео

В Ивано-Франковске обстреляли из гранатомета BMW Х5. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Неизвестный, который разнес из гранатомета BMW X5 в Ивано-Франковске, попал на запись камеры наблюдения.

Соответствующее видео опубликовали на странице @blacklist_if в Instagram. Правда, на нем видно только силуэт человека и момент выстрела.

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Известно, что в салоне авто никого не было. Поэтому обошлось без пострадавших. Внедорожник принадлежит жителю Львовской области, предпринимателю Тарасу Белзу.

Право на авто принадлежат ивано-франковскому дзюдоисту Давиду Харебаве, руководителю ОО "Хазард".

В Ивано-Франковске 11 мая примерно в 23:25 на ул. Галицкой взорвался BMW Х5. Предварительно, авто взорвали с ручного противотанкового гранатомета со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская.