Стрелка с чеченской свадьбы выпустили из СИЗО

Кирилл Крамаренко (на фото справа), который стрелял на свадьбе в Фонтанке Одесской области, вышел из следственного изолятора под залог. Фото: dumskaya.net

Кирилл Крамаренко, который стрелял из охотничьего карабина на свадьбе в Фонтанке Одесской области, вышел со следственного изолятора под залог.

Он был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в СИЗО. Залог составил около 200 тыс. грн, по сообщению пресс-службы областной прокуратуры.

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Представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после инцидента. Из Украины пытаются депортировать десятки их соотечественников, говорит председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Муса Келоев, передает "Думская".

"Создали какой-то список из 25 чеченцев - гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?", - возмутился Келоев.

Комментариев от миграционной службы пока нет.

14 июля во Фонтанке под Одессой свадьбу праздновал 24-летний Магомед Закариев, четырехкратный чемпион Украины по вольной борьбе. Его друг, Кирилл Крамаренко, стрелял в воздух, а другой дрифтовал на оживленной трассе. В городе объявили план "Перехват". А в ресторан, где собрались гости, ворвался полицейский спецназ, который повязал 47 мужчин. Задержанных направили в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они находятся на территории Украины.