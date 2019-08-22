Стрельба возле СИЗО: жертвой стал адвокат

Возле СИЗО №6 в Кропивницком расстреляли адвоката.
От полученных ранений он скончался на месте, сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов.
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"В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматов. Выехала следственная группа. Коллеги выясняют, что за адвокат", - сказали в пресс-службе, передают Украинские Новости.
Других подробностей пока не сообщается.
Стрельба в Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 произошла 22 августа около 11.40. Стрелок открыл огонь из ВАЗ 2109 красного цвета.
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