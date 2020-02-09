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воскресенье, 09 февраля 2020 10:25

Стрельба в Мукачево: задержали возможных виновников
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Задержание подозреваемых в Нижних Воротах
Фото: pershij.com.ua
Задержание подозреваемых в Нижних Воротах
Задержание подозреваемых в Нижних Воротах
Задержание подозреваемых в Нижних Воротах
Задержание подозреваемых в Нижних Воротах

8 февраля около 22:00 в Закарпатской области задержали причастных к стрельбе в Мукачево два элитные автомобили Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200

Событие состоялось на посту полиции в Нижних Воротах Воловецкого района. Обе машины имели львовскую регистрации, передает mukachevo.net.

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"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно, причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле - куча оружия. По моей информации, это люди-то львовского криминального авторитета Поликарпа", - сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

По данным издания Перший.com.ua, при задержании произошла перестрелка. Подтверждением является обстрелян автомобиль и кровь на асфальте.

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Кроме этого, на место происшествия приезжала "скорая помощь". Территорию инцидента оградили правоохранители, продолжаются следственные действия. Якобы задержали трех человек.

Сейчас от полиции нет никаких официальных комментариев.

7 февраля в Мукачево посреди улицы произошла перестрелка. Ранения получили 24-летний и 40-летний местные жители.

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