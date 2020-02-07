Стрельба в Мукачево: пострадавшие отказываются от объяснений (18+)

Фото: censor.net.ua

На месте стрельбы в Мукачево на Закарпатье изъяли АК-47 и пистолет.

Полиция разыскивает стрелка. Пострадавшие во время стрельбы отказались давать объяснения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в полиции.

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"С места происшествия изъяты пистолет и автомат, из которых, вероятно, стреляли, и гильзы. Также правоохранители Закарпатья арестовали три автомобиля, на которых передвигались участники конфликта. Две машины марок Mercedes G-class (Gelandewagen) и Volkswagen Caddy забрали на штрафплощадку полиции Мукачево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших при стрельбе находятся в больнице. У 24-летнего мужчины - ранение в бедро, у 40-летнего - насквозь прострелено плечо.

7 февраля, в 9:50, на ул. Сеченова в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба. Ранения получили 24-летний и 40-летний мукачевцы. Это Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и охранник Артура.