Стрельба в курортном поселке: 18-летнего пострадавшего не спасли

В Запорожской области умер 18-летний Давид Дзотов, которого подстрелили в курортной Кирилловке. Фото: 061.ua

В реанимации Акимовской больницы в Запорожской области умер 18-летний Давид Дзотов 21 мая. Он получил ранение в живот во время стрельбы в курортной Кирилловке. Был в тяжелом состоянии.

О смерти Давида сообщили его друзья. Информацию подтвердили в областной полиции.

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"Состояние Давида было тяжелым, его нельзя было перевозить в область. За его жизнь врачи боролись четыре дня. Неравнодушные сдавали кровь. Но спасти не смогли", - рассказал Gazeta.ua товарищ Артем.

Другой пострадавший - 46-летний мужчина - имеет ранения головы, туловища и конечностей. Его перевезли на лечение в область.

Конфликт между двумя компаниями отдыхающих произошел Кирилловке 17 мая. В результате ранения из дробовика получили двое - жители Запорожья 18 и 46 лет. Стрелец пытался скрыться на грузовике "Газель". 34-летнего жителя Днепра полицейские задержали на трассе Харьков-Симферополь. Во время обыска в автомобиле нашли ружье. По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство. Суд арестовал подозреваемого.