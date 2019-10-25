Стрельба в Киеве: киллер взорвал себя гранатой

Подозреваемый стрельбе в Харькове подорвал себя гранатой. Фото - @h_saltovka

Подозреваемый в стрельбе в Харькове подорвал себя гранатой.

После стрельбы он скрылся с места преступления на автомобиле Toyota RAV4. В нескольких километрах поджег его и бросил часть оружия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Подозреваемый скрывался и в районе Новой Баварии его заметили патрульные. Во время задержания достали оружие. Тогда мужчина достал гранату и взорвал себя ею. У него при себе были еще 4 гранаты и пистолет", - сообщили в полиции.

По информации, погибший стрелок - житель Горловки Донецкой области. Ранее судимый.

Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем ​​25 октября. Один из мужчин скончался по дороге в больницу. Другому медики оказывают необходимую помощь.