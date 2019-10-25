Стрельба в Харькове: подробности и фото всех участников разборок

Фото: beztabu.ne

Сообщили новые подробности смертельной стрельбы возле супермаркета "Восторг" в Харькове. Предварительно, подорвал себя уроженец Горловки Алексей Титов.

Он вместе с Георигем Исаковым по прозвищу "Жора", Владимиром Борохом и еще одним мужчиной по прозвищу "Хам" сидел в кафе. Об этом свидетельствует запись видеокамеры.

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Позже между Титовым и Жорой возникла ссора. Титов ушел, но его уже на автостоянке догнали Исаков и Борох и попытались убить. Однако тот оказался проворнее и сам открыл ответный огонь. В результате "Тайсон" был убит, а "Жора-Исаков" ранен. Титов с места преступления уехал, пишет beztabu.net.

Когда его догнали на вокзале полицейские - не думал сдавать. Попытался бросить в них гранату. Однако сам на ней подорвался. При нем нашли еще 4 гранаты Ф-1 и пистолет.

Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем ​​25 октября. Один из мужчин скончался по дороге в больницу. Другому медики оказывают необходимую помощь.